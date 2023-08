Stiri pe aceeasi tema

- Produsul intern brut (PIB) al Chinei a crescut in al doilea trimestru cu 6,3%, in termeni anuali, in comparatie cu previziunile analistilor de 7,3%, deoarece recuperarea post-pandemie si-a pierdut din avant. ”PIB-ul a fost sub asteptari, asa ca va face putin pentru a atenua preocuparile legate de economia…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 1,65 dolari, sau cu 2,1%, la 79,34 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel de inchidere atind din 28 aprilie. Pretul petrolului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 1,81 dolari, sau cu 2,5%, la 74,80 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 91 de centi, sau cu 1,2%, pana la 75,74 dolari pe baril, dupa un castig de 0,5% in ziua precedenta. Pretul titeiului american West Texas Intermediate a scazut cu 82 de centi, sau cu 1,1%, la 70,97 dolari pe baril, dupa ce miercuri a crescut cu 2,9%…

- Preturile petrolului au crescut luni, dupa ce principalii exportatori, Arabia Saudita si Rusia, au anuntat reduceri ale livrarilor pentru luna august, ceea ce a determinat preturile sa revina in urma pierderilor timpurii provocate de ingrijorarile legate de incetinirea economiei globale si de posibile…

- Contractele futures pentru petrolul Brent, cu livrarea in august, au scazut cu 1,11 dolari, sau cu 1,5%, pana la 74,98 dolari pe baril. Pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) cu livrare in iulie a scazut cu 1,66 dolari, sau cu 2,3%, la 70,12 dolari pe baril, in ultima sa zi de tranzactionare.…

- Reducerea dobanzii din China, menita sa aduca un impuls unei redresari ezitante post-pandemie in a doua mare economie din lume si cel mai mare importator de titei, este probabil sa creasca cererea de petrol. Contractele futures pentru titeiul Brent au urcat cu 2,51 dolari, sau cu 3,5%, pana la 74,35…

- Preturile petrolului au scazut miercuri din cauza dolarului american mai puternic, in timp ce datele economice din China au crescut temeri legate de cerere, transmite Reuters. Contractele futures pentru titeiul Brent cu livrarea in august au scazut cu 37 de centi, sau cu 0,5-, la 73,34 dolari pe baril.…

