- Preturile petrolului au coborat miercuri cu peste 1%, continuand evolutia negativa din ziua precedenta, dupa date guvernamentale americane care au indicat o cerere slaba, care au amplificat temerile ca majorarile mai agresive ale ratelor dobanzilor din SUA ar exercita presiuni asupra cresterii economice,…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 1,07 centi, sau cu 1,3%, la 82,28 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul american West Texas Intermediate (WTI) au scazut cu 1,19 dolari, sau cu 1,5%, pana la 76,37 dolari pe baril. Stocurile de benzina din SUA au scazut cu 1,1 milioane…

- Joi, doi oficiali ai Fed au avertizat ca cresterile suplimentare ale costurilor de imprumut sunt esentiale pentru a reduce inflatia. Dolarul american s-a apreciat, facand petrolul mai scump pentru detinatorii altor valute. Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 2,20 dolari, sau cu 2,6%,…

- Preturile petrolului au scazut vineri cu peste 2-, intr-o sesiune volatila, dupa ce datele neasteptat de puternice privind locurile de munca din SUA au ridicat ingrijorari cu privire la ratele mai mari ale dobanzilor si pe masura ce investitorii au cautat mai multa claritate cu privire la iminentul…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 1,98 dolari, sau cu 2,4%, la 80,19 dolari pe baril, dupa ce au crescut in timpul tranzactiilor la un maxim al sesiunii de 84,20 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI) au scazut cu 1,97 dolari, sau cu…

- Preturile petrolului au urcat vineri cu aproximativ un dolar pe baril si au inregistrat cea mai mare crestere saptamanale din octombrie, in conditiile in care dolarul american a scazut la un minim al ultimelor sapte luni, fata de un cos de valute, iar informatiile din China indica o crestere a cererii,…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 93 de centi, sau cu 1,1%, pana la 84,96 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul West Texas Intermediate (WTI) au consemnat a saptea sesiune consecutiva pozitiva, crescand cu 1,25 dolari, sau cu 1,6%, la 79,64 dolari pe baril. Pretul…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au inchis la 79,04 dolari pe baril, in declin cu 2,17 dolari sau cu 2,4%, in timp ce contractele futures West Texas Intermediate au coborat cu 1,82 dolari sau 2,4%, pana la 74,29 dolari pe baril. Rezerva Federala a SUA a indicat ca va creste in continuare ratele…