Desi temerile de recesiune globala au plafonat castigurile, contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 3,99 dolari, la 98,57 dolari pe baril, avand un castig saptamanal de 2,9%. Contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI) au crescut cu 2,96 doalari, sau cu 5%, la 92,61 dolari pe baril, rezultand un castig saptamanal de 4,7%. China isi mentine restrictiile stricte privind Covid-19, dupa ce cazurile au crescut joi la cel mai mare nivel din august, dar un fost oficial chinez implicat in controlul bolilor a declarat ca vor avea loc in curand schimbari substantiale…