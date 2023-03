Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa la Iasi, ca spera ca pretul carnii de miel sa nu mai creasca si ca preturile la alimente ar trebui sa scada, intrucat Guvernul a scazut preturile la energie si la gaze. "Nu pot spune la miel, dar ma astept sa nu creasca.…

- Petre Daea a declarat, vineri, la Iasi, ca a vazut multe abordari privind calitatea cerealelor din Ucraina care ajung pe piata romaneasca, precizand ca ar trebui sa fim atenti si sa stim realitatea cu adevarat. ”Autoritatea Sanitar-Veterinara, care vegheaza la calitatea produselor care intra in Romania,…

- Intrebat despre problemele care apar privind calitatea unor produse care se vand in supermarketuri, ministrul Petre Daea a spus, vineri, la Iasi, ca el este impotriva oricarui produs sintetic si ca ii indeamna pe oameni sa cumpere de la ”romanii nostri”. ”Sunt impotriva oricarui produs sintetic.…

- Sambata, Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, a prezentat fermierilor argeșeni, la Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultura Pitești-Maracineni, principalele informații legate de Planul Național Strategic in domeniul agricol. Prezent la eveniment, președintele CJ Argeș,…

- Petre Daea, ministrul agriculturii, a declarat vineri, la Prima News, ca „nu este cazul sa salivam la orice propunere pe care o fac unii sau altii”, dupa ce Comisia Europeana a autorizat, saptamana trecuta, includerea greierului de casa ca aliment nou in Uniunea Europeana, alaturi de viermele galben…

- Romania poate beneficia de fonduri in valoare de 1,5 miliarde de euro pentru lucrari de imbunatatiri funciare, combaterea eroziunii solului si imbunatatirea sistemului de irigatii, a declarat ministrul Petre Daea, care a prezentat, miercuri, la Deva, Planul National Strategic 2023-2027 pentru dezvoltarea…

- Guvernul a decis acordarea pentru intreg anul 2023 a ajutorului pentru alimente, respectiv 250 de lei o data la doua luni, și a aprobat compensarea cu 1.400 de lei, in doua tranșe, anul viitor a prețului la energie pentru persoanele și familiile aflate in

- Seceta a redus producția de porumb la jumatate. Cea mai mica recolta din ultimii ani, in Romania In acest an, Romania va inregistra cea mai mica productie de porumb din ultimii 15 ani. Seceta pedologica a redus recolta cu aproximativ 40%-50% fata de anii trecuti, susține ministrul Agriculturii si Dezvoltarii…