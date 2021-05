Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii locali din Targu Mureș au votat in ședința ordinara de joi, 22.04.2021, achiziționarea imobilului din strada Pașunii nr. 21A, unde merg la școala circa 155 de copii, preșcolari și elevi din medii defavorizate. Decizia adoptata va pune capat unei perioade destul de lungi de incertitudine…

- Rata incidenței cazurilor de coronavirus in județul Mureș, conform datelor publicate pe site-ul DSP Mureș. Sursa: https://www.aspms.ro/documente/incidenta.pdf Sursa articolului: TOT MAI RAU! Targu Mureș la un pas de noi RESTRICȚII! Rata de incidența 3,97 la mie Credit autor: ms. Source

- Avand in vedere modificarea ratei de incidența a cazurilor de COVID-19 in ultimele 14 zile in localitațile din județul Mureș, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Mureș a adoptat sambata, 27 martie, Hotararea nr. 67, document care prevede trecerea municipiului Targu Mureș in categoria de incidența…

- Natura face pagube. Natura a facut mereu pagube pentru ca de multe ori nu ne putem opune ei. Totuși, exista situații pe care le-am putea prevedea și chiar inlatura, cel puțin in parte. Ne referim aici, desigur, la animalele salbatice. Ursul care bantuie prin Targu Mureș de multa vreme nu a facut mai…

- Reprezentanții Hotelului Privo din Targu Mureș, organizeaza luni, 8 martie, incepand cu ora 18.00, un eveniment special cu ocazia Zilei Femeii. Potrivit paginii de Facebook a evenimentului, in cadrul acestuia se vor servi bauturi și meniuri alese, iar atmosfera va fi incalzita de Tony Moldovan, responsabilul…

- La solicitarea Direcției Poliția Locala și a Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, in municipiu vor fi instalate 1.000 de camere de supraveghere in urmatorii patru ani. "Exista un sistem de supraveghere in Targu Mureș, dar nu este prea performant, și este foarte mare nevoie, pentru a reduce fenomenele…

- Un spectacol special dedicat sarbatorii de ,,Dragobete" a avut loc joi, 25 februarie, in Sala de Spectacole a Ansamblului Artistic Profesionist ,,Mureșul" din Targu Mureș, la inițiativa Școlii Populare de Arte Mureș. In cadrul evenimentului au fost prezenți tineri, respectiv elevi pregatiți de profesorii…

- Reprezentanți ai Clubului Hipic Romsilva Mureș, Madalina Hentes și David Annamaria, organizeaza un eveniment dedicat tuturor doamnelor și domnișoarelor cu ocazia zilei femeii, care va alea loc sambata, 6 martie, de la ora 12.30, la Clubul Hipic Romsilva din Targu Mureș și in cadrul caruia cele mai frumoase…