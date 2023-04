Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana (UE) „se va opune oricarui abuz” al Rusiei la presedintia Consiliului de Securitate al ONU, a afirmat duminica seful diplomatiei europene, Josep Borrell, pe Twitter, informeaza AFP. „Instalarea Rusiei la presedintia Consiliului de Securitate al ONU este demna de o gluma de 1 aprilie”,…

- Zelenski a rabufnit dupa ce Rusia a preluat presedintia Consiliului de Securitate al ONU: Teroristii trebuie sa fie trasi la raspundere si sa nu prezideze nicaieri.Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, sambata, intr-un nou discurs, ca este absurd faptul ca Rusia a preluat presedintia…

- Sambata, 1 aprilie, Rusia preia președinția rotativa a Consiliului de Securitate al ONU. Potrivit reglementarilor, aceasta va prezida Consiliul timp de o luna. Președinția sa... The post In ziua 402 a razboiului din Ucraina, Rusia preia președinția rotativa a Consiliului de Securitate al ONU appeared…

- Rușii considera Occidentul o amenințare existențiala. Despre asta vorbește și noua doctrina a politicii externe aprobata de Consiliul de Securitate de la Moscova. Documentul descrie drept un razboi hibrid politica țarilor vestice care au ca scop slabirea totala a Rusiei.

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, va prezida la New York o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU in aprilie, luna in care Rusia va detine presedintia rotativa a organului executiv al Natiunilor Unite, relateaza AFP.

- Ucraina a calificat joi viitoarea presedintie rusa a Consiliului de Securitate al ONU - incepand de sambata si pentru o luna - drept "o gluma proasta", informeaza AFP, conform AGERPRES."Presedintia rusa a Consiliului de Securitate al ONU la 1 aprilie este o gluma proasta. Rusia i-a uzurpat sediul;…

- Peste doua saptamani, Rusia ar urma sa preia președinția Organizației Națiunilor Unite. Analiștii atrag atenția ca, in situația in care Kremlinul ajunge la conducerea consiliului, sprijinul global pentru Ucraina ar putea fi puternic afectat. In tot acest timp, din ce in ce mai multe voci cer eliminarea…

- Intr-o postare pe canalul sau de Telegram, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a comentat declarația facuta de șeful diplomației UE, Josep Borrell, care a atras atenția asupra victoriilor inregistrate de Rusia impotriva lui Adolf Hitler și Napoleon. Fii…