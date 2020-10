Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut vineri parlamentului de la Kiev sa dizolve Curtea Constitutionala si sa anuleze decizia acestei instante prin care au fost respinse unele legi anti-coruptie, informeaza agerpres. Decizia a fost criticata ca un pas mare inapoi in combaterea coruptiei,…

- Curtea Constitutionala din Ucraina a declarat neconstitutionala o parte din legislatia anticoruptie si considera ca sanctionarea publicarii de informatii false in declaratiile de avere ale oficialilor este excesiva, relateaza Reuters. Activistii anticoruptie au spus ca decizia este un…

- Rusia se afla în spatele unui atac cibernetic lansat împotriva parlamentului norvegian în luna august, a declarat marți ministrul de externe al Norvegiei citat de Reuters.„Este aprecierea noastra ca Rusia s-a aflat în spatele acestei activitați pe baza informațiilor…

- Este vorba despre cea privind Legea care permite Parlamentului sa stabileasca data la care vor avea loc alegerile legislative din acest an. Astfel, legea este constitutionala, au decis judecatorii CCR. Legislatia in vigoare prevede ca Guvernul stabileste data la care au loc alegerile parlamentare, iar…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a amanat, marti, pentru 29 septembrie, pronuntarea pe sesizarile presedintelui Klaus Iohannis si Guvernului asupra Legii privind unele masuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, ca urmare a incetarii mandatului Parlamentului ales…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) discuta, miercuri, sesizarile presedintelui Klaus Iohannis si Guvernului asupra Legii privind unele masuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, ca urmare a incetarii mandatului Parlamentului ales in anul 2016, scrie agerpres.ro.…

- "USR condamna tunul imobiliar in valoare de sute de milioane de euro dat, astazi, in Parlament cu ajutorul PMP, PNL si PSD. Este vorba despre propunerea legislativa (PLx 452/ 2020) prin care o suprafata de teren de 46 hectare, din nordul Capitalei, trece din proprietatea statului in proprietatea…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat sambata ca este o problema de securitate nationala pentru Ucraina sa nu se amestece in politica interna a SUA, in special in procesul electoral, transmite Reuters. "#Ucraina nu si-a permis si nu isi va permite sa intervina in alegeri si, astfel,…