- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 22 iulie 2021, urmatoarele decrete: Decret privind promulgarea Legii pentru declararea zilei de 15 noiembrie ca Ziua Revoltei Anticomuniste de la Brașov din 1987 (PL-x 248/07.06.2021);Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței…

- Președintele Romaniei a susținut in cursul serii de miercuri o declarație cu privire la Educația din țara noastra, in contextul proiectului „Romania Educata”. Astfel, Klaus Iohannis a dezvaluit ca in ultimele zile, toți membrii Parlamentului și-au exprimat dorința de implicare in acest proiect care…

- „Noul bacalaureat, deschis tuturor și bazat pe competențe, este o alta componenta importanta a „Romaniei Educate”.Imi doresc un examen care sa poata evalua corect capacitatea absolvenților de a se descurca in societate și in viața, in general. Un absolvent de liceu, indiferent de profil, trebuie sa…

- Șeful statului a declarat in urma cu puțin timp ca Romania post-pandemica este tara in care se investeste masiv in infrastructura, se dezvolta reteaua de spitale si se creeaza centre medicale integrate in zonele rurale si urbane vulnerabile: Romania post-pandemica este tara cu scoli sigure si dotate…

- ”Egalitatea intre femei si barbati reprezinta o premisa pentru o societate orientata spre viitor si coeziune, un pas important pentru construirea unei lumi fara discriminare. Mai mult, egalitatea deplina, participarea si conducerea in toate domeniile a femeilor constituie bazele si valorile societatilor…

- Ziua de 21 mai a fost declarata in Romania Ziua Poliției Locale. La Targu Mureș 135 de polițiști locali sunt de serviciu in fiecare zi pentru a face orașul nostru mai sigur și mai ordonat. La mijlocul secolului al XIX-lea statul austriac inființa, in orase precum Targu Mures, Sibiu, Brasov si Sighisoara,…

- 70 de sportive din Tg.Mureș, Brașov, Sighișoara și Sf.Gheorghe au participat, zilele trecut, la cea de-a treia ediție a Cupei Torpi la inot sincron. Competiția, gazduita de piscina "Mircea Birau" din Tg.Mureș și organizata de Aqua Academy Targu Mureș, a cuprins 17 probe la mai multe categorii de varsta…