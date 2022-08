Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Prezidentiala a anuntat ca presedintele Klaus Iohannis va lua parte luni, 15 august, la ora 10.00, la manifestarile prilejuite de Ziua Marinei Romane, in Portul Militar Constanța. Șeful statului va rosti și un discurs. Fortele Navale Romane sarbatoresc pe 15 august Ziua Marinei la Bucuresti,…

- Forțele Navale Romane, pregatiri pentru Ziua Marinei Foto: Fortele Navale Romane. Forțele Navale Române se pregatesc intens în aceasta perioada pentru a sarbatori Ziua Marinei. Astazi a avut loc un prim antrenament pentru defilarea navala de luni. Pe lânga acest moment,…

- The Romanian Naval Forces celebrate the Navy Day (15 August) in Bucharest, Constanta, Tulcea, Mangalia, Braila, Galati and Bicaz, informs on Friday the Ministry of National Defense. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Fortele Navale Romane sarbatoresc Ziua Marinei la Bucuresti, Constanta, Tulcea, Mangalia, Braila, Galati si Bicaz, informeaza Ministerul Apararii Nationale.** La Bucuresti, Fortele Navale Romane sunt prezente, pana luni, 15 august, la ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului Bucuresti, unde publicul…

- Constanța: Pregatiri pentru Ziua Marinei Romane FOTO: Forțele Navale Române Pregatirile pentru Ziua Marinei Române au intrat în linie dreapta la Constanta. Sarbatorita pentru prima oara în data de 15 august 1902, la bordul crucisatorului "Elisabeta", Ziua Marinei…

- Sarbatorita pentru prima data pe data de 15 august 1902, la bordul crucisatorului "Elisabeta", Ziua Marinei Romane a ajuns anul acesta la cea de a 120 a aniversare.Potrivit unui comunicat al Muzeului Marinei Romane, anul acesta, Fortele Navale Romane organizeaza, in perioada 8 15 august, numeroase evenimente…

- Ziua Marinei Romane va fi sarbatorita anul acesta printr-o serie de evenimente organizate in perioada 8-15 august, in Constanta, „centrul de greutate al manifestarilor”, precum si la Mangalia, Braila, Tulcea, Galati, Bucuresti si Bicaz, potrivit unui comunicat de presa remis miercuri de Fortele Navale…

- Sarbatorita pentru prima data pe data de 15 august 1902, la bordul crucisatorului "Elisabeta", Ziua Marinei Romane a ajuns anul acesta la cea de a 120 a aniversare. De la un an la altul, sarbatoarea marinarilor s a dezvoltat prin imbinarea elementelor traditionale marinaresti cu aspectele diferitelor…