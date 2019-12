Rouhani, care a devenit primul sef de stat iranian care viziteaza Japonia din anul 2000, a reafirmat ca Teheranul condamna retragerea SUA din acordul nuclear de la Viena, in mai 2015.



'Acordul nuclear este un acord extrem de important pentru Iran. De aceea, condamnam cu tarie retragerea unilaterala si irationala a SUA', a declarat presedintele in cursul unor convorbiri cu premierul nipon.



Premierul japonez Abe este dispus sa serveasca drept intermediar intre SUA si Iran, in contextul in care Japonia, un aliat al SUA, are in mod traditional relatii amiabile cu Republica Islamica,…