- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa maine, alaturi de premierul Sorin Cițu și de mai mulți membri ai Guvernului, in orașul Dabuleni, județul Dolj, la prima acțiune din cadrul campaniei de impadurire in zona deșertificata din sudul Romaniei. Aceasta acțiune este inițiata de Ministerul…

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP) lanseaza campania ”Vinerea Verde”, o initiativa menita sa reduca poluarea cauzata de transportul cu masinile personale in marile orase, transmite Agerpres. Sub sloganul „STOP! Azi masina sta pe loc!”, aceasta campanie incurajeaza utilizarea transportului…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, miercuri, la evenimentul de prezentare a raportului de activitate a Inaltei Curti de Casatie si Justitie in anul 2020, a anuntat Administratia Prezidentiala. Sedinta de bilant, la care seful statului va sustine o alocutiune, va avea loc la ora 12,00.…

- Campania Asociației ECOTIC, "Fii la tine-n țara la fel ca afara!", este realizata in parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor și se afla la a trei a ediție. Acțiunea are trei componente: de promovare a colectarii, de schimbare a echipamentelor vechi la cumpararea celor noi și de predare…