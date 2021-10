Stiri pe aceeasi tema

- Declarație de presa a președintelui Klaus Iohannis in ziua in care Romania a inregistrat recorduri negative la infectari și decese. Șeful statului a anunțat ca a convocat o ședința, pentru miercuri, pentru instituirea „ unor masuri clare, restrictive, singurele care mai pot diminua in acest moment raspandirea…

- Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor din Romania, acuza guvernanții ca nu au avut curajul sa implementeze masuri necesare și se fac vinovați de actuala criza sanitara. Intr-un interviu acordat luni pentru RFI , medicul a subliniat ca la finalul pandemiei vor trebui trași la raspundere penala…

- Medicii din Romania cer noi restricții pentru limitarea COVID-19. „Pacienții nu au loc la ATI. E nevoie de masuri restrictive mult mai exigente” Medicii din Romania cer noi restricții pentru limitarea COVID-19. „Pacienții nu au loc la ATI. E nevoie de masuri restrictive mult mai exigente” Un numar tot…

- Romania se confrunta, deja, cu cel de-al patrulea val, se pare mai agresiv, al pandemiei de COVID 19. Numarul cazurilor confirmate creste de la o zi la alta, am depasit din nou 2.000 de infectari la fiecare 24 de ore. Creste si numarul pacientilor internati in spital, precum si al celor cu forme severe,…