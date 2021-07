Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele haitian Jovenel Moise a fost asasinat miercuri, la domiciliu, de catre un comando alcatuit din elemente straine, anunta premierul haitian in exercitiu Claude Joseph, relateaza AFP.

