Presedintele Federatiei Romane de Fotbal (FRF) Razvan Burleanu a facut cateva precizari referitoare la momentul in care s-ar putea termina campionatul de fotbal in Romania. Oficialul FRF a explicat vineri ca are mari indoieli ca Liga I se mai poate incheia pe teren avand in vedere numarul mare de jucatori infectati cu COVID-19. „Cu siguranța […]