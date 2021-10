Stiri pe aceeasi tema

- Milos Zeman, in varsta de 77 de ani, a fost transportat la Spitalul Central Militar din Praga in duminica dupa-amiaza, relateaza Reuters și publicația locala Prague Morning . Prima doamna Ivana Zemanova și fiica lor, Katerina, au ajuns ulterior la spital. „Pe baza unei recomandari a medicului sau curant,…

- Presedintele Cehiei, Milos Zeman, a ajuns la Spitalul Central Militar din Praga, duminica, la scurt timp dupa ce s-a întâlnit cu premierul Andrej Babis.Potrivit agenției Reuters, citata de News.ro, anuntul a fost facut de o reprezentanta a spitalului, care nu a oferit detalii.Praguemorning.cz…

- Presedintele ceh Milos Zeman a fost internat duminica la Praga, a anuntat purtatorul de cuvant al spitalului militar universitar din capitala, la o zi dupa alegerile parlamentare pierdute de aliatul sau, premierul miliardar Andrej Babis.

- Presedintele ceh Milos Zeman a fost internat duminica la Praga, a anuntat purtatorul de cuvant al spitalului militar universitar din capitala, la o zi dupa alegerile parlamentare, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Da, va confirm aceasta informatie", a declarat Jitka Zinke pentru AFP, adaugand ca…

- Presedintele ceh Milos Zeman va vota de la domiciliul sau pentru alegerile legislative ce vor avea loc vineri si sambata, a anuntat anturajul sau, alimentand astfel supozitiile cu privire la starea sa de sanatate, informeaza joi AFP. Medicii care au mers la domiciliul sau joi "i-au recomandat…

- Presedintele ceh Milos Zeman, cunoscut pentru pozițiile sale pro-ruse, iși acuza propriile servicii de informatii ca intercepteaza convorbirile telefonice ale unor persoane din cercul sau de apropiati si inclusiv pe ale sale.

- Presedintele Republicii Cehia, Milos Zeman, a criticat SUA si NATO, organizatie din care tara sa face parte din 1999, pentru retragerea militara din Afganistan unde, potrivit liderului de la Praga, talibanii vor crea un centru terorist din care vor lansa atacuri in intreaga lume, transmite miercuri…

- Ce drama traiește Elena Merișoreanu? Una din cele mai iubite interprete de muzica populara are probleme grave de sanatate. Fanii ei au aflat abia acum totul. Ce afecțiune are celebra cantareața? Ce probleme de sanatate are Elena Merișoreanu? Fanii Elenei Merișoreanu sunt ingrijorați pentru aceasta.…