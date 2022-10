Stiri pe aceeasi tema

- Presa de stat rusa Russia-24 a relatat ca motivul retragerii Rusiei din Liman a fost ca "inamicul a folosit atat artilerie de fabricatie occidentala, cat si informatii din tarile aliantei nord-atlantice", transmite CNN. Fortele rusesti s-au retras din Lyman, un oras strategic pentru operatiunile…

- Institutul pentru Studiul Razboiului, ISW , un think tank american care publica zilnic rapoarte ale razboiului din Ucraina și e una dintre cele mai credibile surse de informații despre conflict a scris, pe 11 septembrie, ca armata ucraineana a recucerit 3.000 de km patrați de teritoriu ocupat din aprilie…

- Liderul Ceceniei, Ramzan Kadirov, a calificat, intr-un mesaj pe Telegram, ca ofensatoare lipsa comentariilor din partea oficialilor rusi cu privire la retragerea trupelor din regiunea Harkov si a transmis ca va lua legatura cu conducerea țarii pentru a le explica situația de „pe teren”, „daca nu se…

- Forțele armate ucrainene ar fi incercat sa recucereasca centrala nucleara Zaporojie, controlata de ocupanții ruși, din sudul Ucrainei, au declarat joi, 1 septembrie, ministerul rus al apararii și un oficial local susținut de Moscova. In cadrul unui comunicat, ministerul a declarat ca pana la 60 de militari…

- Forțele ruse continua bombardamentele in mai multe zone din Ucraina. O intreprindere industriala și o strada aglomerata din Dnipro au fost lovite sambata, trei persoane fiind ucise. Un atac a avut loc și in orașul Ciuhuiv din Harkov, unde alți trei oameni au murit. In paralel, operațiunile de cautare…

- Forțele ruse continua bombardamentele in mai multe zone din Ucraina. Aproape 60 de atacuri au vizat intr-un interval de 24 de ore regiunea nord-estica Sumi, potrivit autoritaților locale, in timp ce ministerul britanic al Apararii anunța ca zonele urbane din Sloviansk și Kramatorsk sunt principalele…

- Forțele ruse continua bombardamentele in mai multe zone din Ucraina. Marți au fost semnalate atacuri in Harkov și Energodar, in vreme ce pentru atacul de zilele trecute asupra orașului Ceasiv Iar bilanțul morților a urcat la 45. Tot marți, autoritațile de la Kiev au dat publicitații un nou bilanț al…

- Ocupanții ruși mențin presiunea pe forțele ucrainene in timp ce se regrupeaza pentru a incerca noi ofensive in viitorul apropiat, afirma ministerul britanic al apararii in evaluarea de marți dimineața. Ce spun serviciile secrete militare britanice: Trupele rusești continua sa obțina progresiv mici caștiguri…