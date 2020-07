Presa din Grecia: "Este mai probabil ca oricand sa inchidem granita pentru cetatenii din tari precum Romania si Bulgaria" Presa din Grecia anunta posibilitatea ca autoritatile elene sa-si inchida granitele pentru cetatenii din tarile in care se inregistreaza o crestere importanta a numarului de cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus.



Masura este discutata in contextul in care Grecia inregistreaza si ea o usoara crestere a numarului de cazuri, iar autoritatile elene iau in calcul introducerea mai multor restrictii, precum inchiderea unor beach-baruri sau interzicerea petrecerilor organizate pe plaja. In plus, in acest moment sunt interzise organizarea festivalurilor, iar presa din Grecia scrie ca aceasta… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

