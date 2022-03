Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va adopta un set de soluții care includ plafonari și compensari ale prețurilor la energie și gaze naturale, pentru un an de zile, incepand cu 1 aprilie, a anunțat premierul Nicolae Ciuca. „Pentru un consum de pana la 100 de kw pe luna, romanii vor plati 0,68 de lei/kw, iar pentru un consum…

- Romanii vor avea un preț fix pentru energie electrica sau gaze naturale, daca se incadreaza intr-un anumit plafon de consum, a transmis luni primul ministru Nicolae Ciuca. „La nivel național, Guvernul va adopta, in aceasta saptamana, pachetul de masuri care sa reduca presiunea generata de facturile…

