Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a afirmat, marți, ca Guvernul urmeaza sa completeze cadrul legal in situația inchiderii școlilor. De asemenea, aceasta a menționat ca „urmatoarele modificari vor...

- PSD susține ca Guvernul se face vinovat pentru situația in care a ajuns Romania din cauza pandemiei de COVID-19. Social-democrații avertizeaza ca țara noastra risca sa aiba parte de „un Colectiv in fiecare zi!”. „De ieri pana azi inca 4.000 de romani au primit vestea ca sunt infectați cu COVID. Alte…

- Guvernul francez a anunțat miercuri ca intra in ”stare de alerta sporita” in 11 metropole, printre care și Parisul, din cauza numarului mare de noi cazuri de infectare cu SARS-Cov-2, relateaza Agerpres.Barurile șirestaurantele din Marsilia – al doilea oraș ca marime din țara – vor fi inchisein totalitate,…

- "Astazi am facut dreptate pentru 5 milioane de pensionari! Pensiile trebuie sa #creasca cu 40%! Bani sunt! Guvernul mutase banii pensionarilor, copiilor și profesorilor in Fondul de rezerva și in capitolul Acțiuni Generale de la Ministerul Finanțelor, de unde puteau fi folosiți dupa bunul plac de…

- PSD Buzau condamna modul discreționar in care localitațile județ au primit bani la rectificarea bugetara. Nici nu este necesara o analiza detaliata, intrucat criteriul politic dupa care s-au imparțit sumele se vede imediat. In timp ce comunele administrate de primari PSD au primit numai 250.000 lei,…

- Premierul Romaniei a punctat, inca de la inceputul ședinței de Guvern de joi, ca inspectoratele trebuie sa achiziționeze maști pentru situațiile in care “primarul nu asigura” maști pentru personal și pentru cazurile in care unii elevi au nevoie.

- "Iohannis – Orban – Cițu ingroapa economia! In doar 9 luni, guvernul #Iohannis – Orban, cu Florin Cițu la finanțe, a reușit sa anuleze toate rezultatele economice obținute in ultimii 3 ani de zile de Romania. Practic, toate eforturile depus de guvernul din care #ALDE a facut parte pentru a…

- Președintele Klaus Iohannis a menționat faptul ca online-ul este mult mai bine pregatit decat era in starea de urgența, iar in acest sens atat Guvernul, cat și Ministerul Educației lucreaza cu viteza maxima. Citește și: Klaus Iohannis: Pe 14 septembrie incepe noul an scolar ”Online-ul…