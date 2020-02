Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban va participa la Summitul Grupului "Prietenii Coeziunii", care se desfasoara sambata, la Beja, in Portugalia. Potrivit unui comunicat al Executivului, la Summit vor participa sefi de stat, de guvern si ministrii din statele membre ale Uniunii Europene. …

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca refuza sa creada ca legea privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, pentru care Guvernul tocmai și-a angajat raspunderea, va fi declarata neconstitutionala, avand in vedere ca timp de trei ani proiectul nu a fost dezbatut in...

- Premierul Ludovic Orban a anuntat miercuri ca Guvernul urmeaza sa emita o hotarare prin care sunt stabilite conditiile, pentru acest an, ale programului "Prima casa", pentru care au fost alocati 2 miliarde de lei, si a dezmintit categoric "minciuna gogonata lansata de PSD" ca acest program nu va mai…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, miercuri seara, ca guvernul va adopta in ședința de joi o ordonanța de urgența pentru a amana termenul de intrare in vigoare a legii privind dublarea alocațiilor pentru copii. Prorogarea va fi pana la data primei rectificari bugetare, dupa 1 iulie.

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, miercuri, ca ar prefera ca Guvernul sa nu isi asume raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi, intrucat exista o majoritate in Camera Deputatilor in acest...

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca Guvernul isi va suma raspunderea pentru modificarea Ordonantei 114, astfel incat sa anuleze prevederile din sectoarele energie, bancar, comunicatii si pensii, insa nu se vor atinge de sectorul constructiilor.

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri, la Brasov, ca Guvernul va aloca bani din bugetul de stat pentru finalizarea aeroportului civil de la Ghimbav, anunța AGERPRES."Va garantez ca vom aloca bani de la bugetul de stat pentru sustinerea aeroportului Brasov. Nici nu stiu cum v-ati imagina…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca a eliberat din functie aproape 40 de secretari de stat PSD. “Astazi, am mai semnat a doua transa. Am eliberat din functie cred ca aproape 40 de secretari de stat PSD, maine voi continua. Trebuie pregatite deciziile, trebuie analizata baza legala si trebuie sa semnez.…