Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul a fost pe twitter de jurnalistul israelian Attila Somfalvi, de la Ynet.co.il, cel mai mare site israelian. Pe data de 8 august 2018, membrii guvernului israelian in frunte cu primul ministru Benyamin Netanyahu urmau sa faca o vizita in Romania, la București urmand a avea loc a treia ședința…

- Premierul israelian Benyamin Netanyahu a amanat sedința de guvern comuna care ar fi trebuit sa aiba loc in luna august la București. Anunțul a fost de jurnalistul israelian Attila Somfalvi, de la Ynet.co.il, la Antena 3.

- Veste șoc din Israel! Premierul israelian Benyamin Netanyahu a amanat sedința de guvern comuna care ar fi trebuit sa aiba loc in luna august la București. Anunțul a fost pe twitter de jurnalistul israelian Attila Somfalvi, de la Ynet.co.il, cel mai mare site israelian.

- Cancelaria președintelui Camerei Deputaților Liviu Dragnea a transmis Biroului Permanent o informare oficiala privind vizita liderului PSD in Israel, unde a fost insoțit de premierul Viorica Dancila, din 25-26 aprilie. In raport se arata ca memorandumul adoptat de Guvern privind mutarea respecta cursul…

- Guvernul israelian a postat, vineri, pe contul sau oficial de Facebook, un anunț potrivit caruia in „lunile urmatoare" va avea loc, la București, o reuniune comuna a guvernelor Romaniei și Israelului, ședința fiind convenita in vizita oficiala efectuata in Israel de premierul Viorica Dancila. Decizia…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu scrie pe pagina sa de Facebook despre vizita facuta in Israel de premierul Viorica Dancila, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si ministrul de Externe Teodor Melescanu, el aratand ca le-a transmis oficialilor romani ca spera ca "va exista o sustinere…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut miercuri o intrevedere cu omologul sau israelian, Benjamin Netanyahu, in cadrul vizitei oficiale pe care o intreprinde in Statul Israel. Cei doi demnitari au evocat legaturile tradiționale de prietenie dintre cele doua țari și au evidențiat nivelul excelent al relațiilor…

- Ambasadoarea Israelului la Bucuresti, Tamar Samash, a afirmat ca Liviu Dragnea si Viorica Dancila au fost invitati la Tel Aviv pentru a se intalni cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și ca spera ca discuțiile sa fie ”fructuoase”, scrie Agerpres. Guvernul a confirmat marți seara ca Dancila va merge…