Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu ar fi amanat ședința de Guvernul comuna, care ar fi trebuit sa o aiba loc, in luna august, la București, alaturi de omologul roman Viorica Dancila, potrivit unui anunț facut pe Twitter de jurnalistul israelian Attila Somfalvi, relateaza Mediafax.

- Anunțul a fost pe twitter de jurnalistul israelian Attila Somfalvi, de la Ynet.co.il, cel mai mare site israelian. Pe data de 8 august 2018, membrii guvernului israelian in frunte cu primul ministru Benyamin Netanyahu urmau sa faca o vizita in Romania, la București urmand a avea loc a treia ședința…

- Veste șoc din Israel! Premierul israelian Benyamin Netanyahu a amanat sedința de guvern comuna care ar fi trebuit sa aiba loc in luna august la București. Anunțul a fost pe twitter de jurnalistul israelian Attila Somfalvi, de la Ynet.co.il, cel mai mare site israelian.

- Premierul Viorica Dancila a efectuat o vizita in Israel, iar in urma acestei intalniri s-a convenit ca Executivul condus de Benjamin Netanyahu va veni in Romania pentru o ședința comuna a Guvernelor din Romania și Israel.Citește și: ULTIMA ORA - Klaus Iohannis, lovitura pentru PSD: ataca la…

- Guvernul israelian a postat, vineri, pe contul sau oficial de Facebook, un anunț potrivit caruia in „lunile urmatoare" va avea loc, la București, o reuniune comuna a guvernelor Romaniei și Israelului, ședința fiind convenita in vizita oficiala efectuata in Israel de premierul Viorica Dancila. Decizia…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut miercuri o intrevedere cu omologul sau israelian, Benjamin Netanyahu, in cadrul vizitei oficiale pe care o intreprinde in Statul Israel. Cei doi demnitari au evocat legaturile tradiționale de prietenie dintre cele doua țari și au evidențiat nivelul excelent al relațiilor…

- Ambasadoarea Israelului la Bucuresti, Tamar Samash, a afirmat ca Liviu Dragnea si Viorica Dancila au fost invitati la Tel Aviv pentru a se intalni cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și ca spera ca discuțiile sa fie ”fructuoase”, scrie Agerpres. Guvernul a confirmat marți seara ca Dancila va merge…

- Viorica Dancila a comis o noua gafa, in ședința de Guvern de la Palatul Victoria! Premierul a avut de citit Euro2020, cu referire la campionatul european de fotbal in care Romania va gazdui 3 meciuri. Dancila a citit ”euro douazeci douazeci”, dand materie prima pentru criticii sai. Insa, in ședința…