Premierul Ciolacu subliniază ideea că stadioanele sunt destinate exclusiv echipelor de fotbal Premierul Marcel Ciolacu a declarat, sambata seara, ca meciul FCSB - Dinamo, scor 2-1, a fost unul frumos si crede ca stadioanele sunt pentru echipele de fotbal, informeaza news.ro. "Foarte frumos. Ma bucur ca Dinamo e din nou in Liga 1. M-am uitat si in tribune sa vad terorismul, nu l-am vazut. Nici huligani. Nu a fost un teren formidabil. Astept raportul Corpului de Control, raman la ideea ca stadioanele sunt pentru echipele de fotbal.E o solicitare normala, nu e un moft, orice echipa poate sa joace in Ghencea. Nu-l cunosc nici pe domnul Talpan, nici pe domnul Becali, ne-am vazut de doua ori.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

