- Premierul britanic, Boris Johnson, s-a casatorit sambata cu logodnica sa, Carrie Symonds, in cadrul unei "ceremonii desfasurate in secret", potrivit presei britanice, noteaza AFP. Cunoscut pentru viata sa amoroasa agitata, Boris Johnson, 56 de ani, s-a casatorit cu Carrie Symonds, 33 de ani, in catedrala…

- Premierul britanic Boris Johnson, condamnat de un tribunal in octombrie sa plateasca o datorie de 535 de lire (624 de euro), nu s-a achitat nici acum de restanta, la peste sase luni de la decizia justitiei, au aratat documente publicate miercuri, relateaza AFP, potrivit Agerpres. In contextul…

- Premierul britanic Boris Johnson, care va detalia, luni, un plan in acest sens, vrea sa permita reluarea activitaților foarte afectate de pandemie, precum evenimentele sportive sau culturale. Guvernul britanic a indicat, duminica, ca intenționeaza sa testeze un sistem de pașapoarte sanitare in Anglia,…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a primit vineri prima injecție cu vaccinul AstraZeneca, in contextul in care increderea in acest ser este la cele mai mici cote, informeaza Hotnews , care citeaza AFP. Johnson, care are 56 de ani, a fost vaccinat la Spitalul ”St. Thomas” din Londra, unde a petrecut…