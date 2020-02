PREMIERE CINEMATOGRAFICE Comedii romantice pentru a sărbători Valentine's Day Dupa un weekend marcat de gala premiilor Oscar si de filmele destinate cinefililor, acest sfarsit de saptamana este marcat de Valentine's Day iar cinematografele au fost inundate de comedii romantice, precum "Downhill" dar si de un nou supererou al jocurilor video, Sonic, care promite divertisment pentru intreaga familie, relateaza EFE. Ariciul Sonic, personajul francizei Sega, unul din jocurile video cele mai vandute din lume, s-a actualizat in 2020 dupa ce a cucerit consolele in 1992, cu "Sonic the Hedgehog". In saltul sau pe marile ecrane, Sonic are vocea lui Ben Schwartz si trebuie sa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Valentine's Day este una dintre cele mai asteptate sarbatori pentru majoritatea persoanelor, deoarece considera ca este momentul oportun in care isi pot sarbatori dragostea. Ei bine, in acest an, ziua de 14 februarie va fi una destul de trista pentru 3 zodii. Oare te numeri printre nativi?

- Zeci de mii de flori sunt comandate anual pentru livrare de Valentine rsquo;s Day, mai mult de o treime fiind trandafiri. Anul acesta, prima comanda a fost plasata pe 15 ianuarie, iar in topul orașelor romantice conduc, alaturi de București, Iași, Constanța, Cluj-Napoca și Timișoara.

- Pentru zilele in care vom sarbatori iubirea, atat de Valentine s day, cat și de Dragobete, este frumos sa-i surprindem pe cei dragi, pe langa minunatele cadouri materiale și cu un cadou culinar, un delicios desert festiv.

- Puternicele si curajoase protagoniste din ''Birds of Prey'', un film cu o distributie feminina in frunte cu Margot Robbie, sunt principala atractie in cinematografele din SUA in acest sfarsit de saptamana, cand atentia este indreptata asupra galei premiilor Oscar care se decerneaza duminica,…

- Dupa ce a triumfat duminica la gala Globurile de Aur, unde a primit trofeul pentru cel mai bun film dramatic si cea mai buna regie (Sam Mendes), lungmetrajul de razboi '1917' ajunge in cinematografele din SUA fiind cea mai importanta premiera a acestui sfarsit de saptamana, relateaza vineri…

- Actorul britanic Hugh Grant a afirmat ca a inceput sa primeasca roluri interesante dupa ce a ''fost prea batran si prea urat pentru comedii romantice'', potrivit Press Association. Vedeta britanica, in varsta de 59 de ani, nu a mai jucat intr-o comedie romantica de la pelicula…

- Salbaticia si fantezia noului lungmetraj al francizei 'Jumanji: The Next Level' si filmul inspirat din fapte reale 'Richard Jewell' sunt principalele premiere lansate in acest weekend in cinematografele din SUA, inainte de instalarea totala a Sarbatorilor de Craciun, relateaza EFE.…

- Dupa Thankgivind Day si in asteptarea marilor premiere de Sarbatori, cinematografele din SUA se confrunta in acest weekend cu o perioada de tranzitie si putine lansari pe marile ecrane, cele mai relevante fiind filmele 'The Aeronauts' si 'Playmobil: The Movie', relateaza EFE.…