Prefectura Tulcea a gazduit, joi, o sedinta de lucru convocata de prefectul Alexandru Dan Munteanu, cu primarii din zonele afectate de situatia sistarii transportului in Delta Dunarii si conducerea Navrom. “Situatia Navrom a fost in atentia mea in ultimele zile, am dat multe telefoane, am avut numeroase intalniri si daca va mai fi cazul vom mai avea. Ce trebuie sa fie foarte limpede este ca binele cetatenilor din aceste zone primeaza. Astazi, am convocat aceasta intalnire cu toate primariile afectate de situatia transportului, considerand ca primarii sunt cei mai in masura sa transmita mesajul…