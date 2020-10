Tribunalul Prahova a invalidat, joi, definitiv, mandatul primarului ales al comunei Sotrile, Bogdan Davidescu, acesta fiind condamnat definitiv in toamna anului trecut la inchisoare cu suspendare pentru pornografie infantila. Potrivit portalului instantelor de judecata, Davidescu a atacat decizia pronuntata pe fond de Judecatoria Campina, iar Tribunalul Prahova a respins apelul ca nefondat, decizia fiind definitiva. Bogdan Davidescu, primar al comunei Sotrile, a fost condamnat definitiv in noiembrie 2019 de Curtea de Apel Ploiesti la un an si sase luni de inchisoare cu suspendare pentru pornografie…