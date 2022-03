Stiri pe aceeasi tema

- ”Mulțumesc, dar voi ramane in Harkov pana la victorie”. Acesta a fost ultimul mesaj al unei tinere de doar 21 de ani. Iulia Zdanovskaya a sfarșit in urma bombardamentelor armatei ruse asupra Ucrainei.

- Propaganda Kremlinului susține ca președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, nu este la Kiev, ci se ascunde in Romania, la Brașov. Ria Novosti , agenția de presa de stat de la Moscova, susține ca președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu se afla la Kiev, intr-un buncar, ci cel mai probabil la Brașov…

- Una dintre cele mai promițatoare matematiciene din Ucraina, Yulia Zdanovska, a murit pe 8 martie, in timpul bombardamentelor din Harkiv. Conform Kharkiv Human Rights Protection Group, tanara de doar 21 de ani a refuzat sa paraseasca orașul in care locuia, in ciuda bombardamentelor necruțatoare ale Rusiei…

- Dupa zece zile de razboi, Rusia incepe „sa realizeze costul real al razboiului”, spune un consilier apropiat al președintelui ucrainean, care precizeaza ca din acest punct negocierile pot fi „constructive”. In paralel, sambata noapte Volodimir Zelenski a avut o noua discuție telefonica cu Joe Biden,…

- Orasele Sumi si Lebedin din nord-estul Ucrainei au continuat sa se afle sub atacurile rusesti sambata, a declarat seful administratiei regionale din Sumi, Dmitro Jivitki, pe contul sau de Telegram. Avioane rusesti au distrus sambata un depozit pentru alimente, materiale de constructii si o parcare,…

- Evacuarea locuitorilor din Mariupol, port strategic ucrainean incercuit de fortele ruse si aliatii lor, a fost amanata din cauza multiplelor incalcari ale armistitiului de catre Rusia, a acuzat sambata primaria orasului, conform AFP. Evacuarea civililor, care ar fi trebuit sa inceapa la sfarsitul diminetii,…

- In dimineața zilei de 2 martie, trupele ruse au lovit una dintre cladirile Universitații in Harkov, iar cladirea Facultații de Sociologie a fost distrusa. Imagini cu evacuarea studenților ucraineni și straini aflați inca in Harkov au fost publicate de Nexta pe Twitter. Harkov, cel mai mare centru universitar…

- Armata ucraineana a anunțat luni dimineața un nou bilanț al pierderilor suferite de trupele rusești care au invadat țara. Potrivit forțelor ucrainene, numarul soldaților ruși care și-au pierdut viața in lupte a depașit 5.000. Pierderile forțelor rusesști, potrivit estimarilor armatei ucrainene, intr-un…