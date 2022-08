Stiri pe aceeasi tema

- O tanara in varsta de 14 ani a fost „convinsa” de trei persoane, doi barbați și o femeie, sa se prostitueze prin metoda „touring” in mai multe orașe din țara. Cei trei au fost condamnați pentru proxenetism.

- Timpul nu așteapta pe nimeni (Time waits for no one), nici macar pe Freddie Mercury. Pe 5 septembrie 2022, genialul artist britanic ar fi trebuit sa implineasca 76 de ani. Doua zile mai tarziu, noi ii celebram memoria la Cluj-Napoca, printr-un concert tribut. Pe 7 septembrie, de la ora 20:00, primul…

- Șoferii care au circulat in aceasta dupa-masa din direcția Cluj-Napoca spre județul Mureș au avut de așteptat minute bune in trafic din cauza lucrarilor dintre localitațile Hadareni și Chețani. Coada infernala s-a format inca de pe Autostrada Transilvania, la ieșirea spre Campia Turzii, dupa cum se…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 7 Poliție au identificat și reținut pentru 24 de ore, un tanar, in varsta de 25 de ani, banuit de comiterea infracțiunii de furt calificat, dintr-o societate comerciala și cauzarea unui prejudiciu de 27.000 de lei. In urma sesizarii privind…

- Daca saptamana trecuta asistam la o dublare a numarului de cazuri COVID in zona noastra, acum incidența a depașit pragul de 5 la mie. Nici pe județ nu se sta mai bine, iar la Cluj Napoca se inregistreaza o crește alarmanta a numarului de infectari. Rata de incidența a infectarilor COVID-19 a trecut…

- In aceasta dupa-amiaza, o șoferița a lovit un pieton, care traversa pe la o trecere pentru pietoni. Barbatul lovit in plin a fost transportat la o unitate medicala. ”La data de 25 iulie a.c., in jurul orei 17.30, polițiștii au fost sesizați pentru a interveni la un accident rutier produs pe strada Traian…

- Cluj-Napoca a luat locul municipiului Alba Iulia in topul celor mai „inteligente” orașe din Romania. Orașul de pe Someș are cel mai mare numar de proiecte incluse in conceptul „smart city”.