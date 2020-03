Povestea tragică a unei familii distruse de coronavirus: "Mi-am pierdut ambii părinţi în 15 zile" E ora 9 seara si o femeie sta in parcarea Spitalului de Urgenta Txagorritxu in Victoria, Spania. Refuza sa plece de langa pentru ca de aici poate vedea masina funerara care va lua corpul tatalui ei. Nu si-a putut lua la redevere de la el. Ii face cu mana. "Mi-am pierdut ambii parinti in 15 zile", spune femeia in lacrimi. Tatal femeii tocmai a murit din cauza coronaviruslui. A fost infectat cu coronavirus in unitatea medicala, in care sunt ingrijiti jumatate din pacientii spitalizati din cauza virusului SARS-CoV-2 din Tara Bascilor, in timp ce o insotea pe sotia sa. Femeia suferise un… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

