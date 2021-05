Stiri pe aceeasi tema

- In loc sa fie un eveniment pentru reformarea și dezvoltarea Romaniei, fondurile europene sunt o veritabila sancțiune pentru clasa noastra politica. Situația de pana acum privind gestionarea banilor publici nu ar fi trebuit sa fie diferita. Construind instituții peste instituții, cu scheme de personal…

- Daniel Muresan In vechea Elada, idiotul era cetațeanul egoist care nu se ocupa de treburile publice, ci numai de cele in interesul lui. Acest defect era considerat foarte daunator pentru comunitate in polisul grec, leagan al democrației. Dupa mai bine de 2000 de ani, intr-o Romanie pe care nu știu in…

- Evenimentele produse in ultimele luni ale celui de-al Doilea Razboi Mondial și in primii doi ani dupa incheierea conflictului mondial nu lasau insa niciun dubiu: monarhia urma sa fie inlaturata din Romania. Singurele intrebari erau cand și cum. Prilejul s-a ivit la sfarșitul anului 1947. Regele Mihai…

- Mandria de a fi timișorean, siguranța sau costul sunt cateva zone in jurul carora pot fi concepute intervenții pentru a reduce utilizarea autovehiculelor personale, a spori calitatea aerului și a promova un stil de viața sanatos și activ in Timișoara, spune un studiu realizat la Londra.

- Batalia pentru titlul de „Mister Europa 2021” a inceput! Prestigiosul concurs de frumusețe reunește tineri talentați si sportivi din toate colțurile Europei, pentru a concura, reprezentandu-și țara. Din 53 de candidați, 24 au fost selectati sa fie ambasadori ai țarii pe care o reprezinta, competiția…

- Ministrul Tineretului și Sportului, Eduard Novak, a primit vizita E.S. Andrew Noble LVO, ambasadorul Marii Britanii și Irlandei de Nord in Romania. Temele de discuție au vizat realitațile sportive din cele doua țari și strategia naționala a acestora in acest domeniu, precum și viziunea cu privire la…

- Comisia Europeana a anuntat ca va aplica planul de construire a unor posturi permanente de control la limita administrativa dintre provincia britanica Irlanda de Nord si restul Marii Britanii, cerand Guvernului de la Londra sa respecte Protocolul Acordului Brexit. Daniel Ferrie, un purtator…

- Ioan Turc anunța ieri validarea, de catre PNL, a lui Adrian Crișan la șefia Agenției Antidoping. Acest lucru s-ar putea sa aiba consecințe grave. Mai exact, Romaniei i s-ar putea interzice participarea la competiții sportive internaționale. PNL BN a propus, la inceputul lunii ianuarie, pe campionul…