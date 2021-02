Stiri pe aceeasi tema

- GIM este tanarul in varsta de 20 de ani, care a atins sufletele juraților cu mesajul puternic pe care il transmite prin muzica sa și a primit Golden Buzz de la Florin Calinescu. Baiatul, care este muncitor in construcții in Timișoara a reușit sa impresioneze cu talentul lui. Romanii au talent, sezonul…

- Competiția de talente de la ProTV aduce in atenția publicului o serie de oameni cu povești interesante și acte artistice de tot felul. Cel care a impresionat recent juriul de la Romanii au Talent este Remi Martin, concurent care a reușit sa starneasca și revolta in randul fanilor emisiunii. Care sunt…

- Tanarul care a luat Golden Buzz la Romanii au Talent a venit din Germania și i-a ridicat in picioare pe toți cei din juriu, lasandu-i efectiv fara cuvinte cu numarul lui. Juriul a ramas fara cuvinte Remi Martin este un acrobat din Germania, care are și origini franceze. Concurentul a facut un numar…

- Editia de luni, 8 februarie, a fost una cu adevarat spectaculoasa. Nu au lipsit numerele de dans, dar nici cele in care concurentii au mizat pe capacitatile vocale pentru a obtine un loc in etapa urmatoare. Unul singur a primit totusi Golden Buzz din partea prezentatorilor.

- Filip Cioc, in varsta de 10 ani, locuiește in Galați și a primit primul Golden Buzz de la „Romanii au talent” sezonul 11. Baiețelul cu dificultați vizuale a cantat impecabil in fața juraților și a publicului de acasa, iar Florin Calinescu a fost cel care a apasat fara rețineri Golden Buzz-ul. In ciuda…

- Andra este o alta vedeta de la masa juriului la „Romanii autalent”, sezonul 11, alaturi de Florin Calinescu, Andi Moisescu și AlexandraDinu. Este una dintre cele mai iubite artiste din Romania. Vedeta estecasatorita cu Catalin Maruța și au impreuna doi copii. S-a lansat in muzica la 14 ani„M-am nascut…

- Andi Moisescu este de 11 sezoane, jurat la „Romanii au talent” și unul dintre cele mai indragite apariții de pe micul ecran. La masa juriului, alaturi de acesta, se afla Andra, Florin Calinescu și Alexandra Dinu. Juratul de la Pro TV este casatorit cu Olivia Steer și au impreuna doi copii. Andi Moisescu…

- Celebrul actor și jurat ”Romanii au Talent”, Florin Calinescu are parte de vești nu tocmai bune de sarbatori. La alegerile locale de anul acesta, celebrul actor a candidat la Primaria Capitalei din partea Partidului Verde. La cel moment situația sa, ca și președinte al partidului, era una incerta, fiind…