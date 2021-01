Poveste de supraviețuire: De ce zimbrii nu mai sunt specie vulnerabilă Lucrarile de conservare pe termen lung, inclusiv cele realizate de WWF Europa Centrala și de Est și WWF-Romania, au dus la faptul ca bizonii europeni (Bison bonasus) (sau zimbru) sa nu mai fie considerați specie vulnerabila in Europa. Populația zimbrilor a crescut de la aproximativ 1.800 in 2003, la peste 6.200; ceea ce inseamna ca specia a ajuns mai sus in clasificarea IUCN, pe lista roșie, la aproape amenințata”. Romania este printre puținele țari unde zimbri traiesc in salbaticie, dupa cum informeaza Radio Romania Actualitați. Exista acum peste 100 de zimbri in trei zone diferite din Romania:… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

