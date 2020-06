Pot copiii moșteni inteligența părinților? Răspunsul specialiștilor Abilitatile intelectuale nu sint „batute in cuie" de la nastere, pentru ca, alaturi de bagajul genetic, importante sint mediul in care traim si experientele pe care le avem. Insa, moștenirele genetice pot reprezenta un avans, in anumite condiții, fața de ceilalți copii. Unele caracteristici ale indivizilor sint mostenite de la parinti. Este vorba despre asa-numitele talente sau abilitati, care se Citeste articolul mai departe pe noi.md…

