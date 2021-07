Post-scriptum la alegerile din Republica Moldova – IMPERATIV cu Cristian Ungureanu (16.07.2021)

Stiri pe aceeasi tema

- Reactii la alegerile de duminica din Republica Moldova Foto: radiochisinau.md. Oficialitatile de la Bucuresti saluta victoria fortelor proeuropene la alegerile de duminica din Republica Moldova. Potrivit rezultatelor finale anuntate de Comisia Electorala Centrala de la Chisinau, Partidul…

- Cu o imagine și o orientare pro rusa intreținuta in mod repetat și obsesiv in ultimii 25 de ani, Republica Moldova s-a aflat in 11 iulie 2021, la o rascruce a istoriei sale. Fosta colonie sovietica și satelit al Kremlinului prin acțiunea cozilor de topor de sorginte comunista, statul moldovean actual…

- Principalul partid proeuropean din Republica Moldova, Partidul Actiune si Solidaritate (PAS), al presedintelui Maia Sandu, a castigat detasat alegerile parlamentare anticipate organizate ieri, potrivit rezultatelor preliminare prezentate de Comisia Electorala Centrala, dupa numararea voturilor din 99,58%…

- Prima reacție a șefului PSD, Marcel Ciolacu, dupa ce Partidul Acțiune și Solidaritate al președintei Maia Sandu a obținut 52 de procente, dupa numararea a 99% din voturi. PAS este urmat de Blocul Comuniștilor și Socialiștilor, alianța fostului președinte Igor Dodon, cu 27% și de Partidul Politic…

- In urma alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie, Partidul Actiune si Solidaritate (PAS), formatiunea proeuropeana a presedintelui Maia Sandu, a obtinut o majoritatea voturilor cetatenilor. Astfel, PAS va avea 63 de deputati, Blocul Comunistilor si Socialistilor, condus de Vladimir Voronin si…

- Comisia Electorala Centrala a anuntat primele rezultate preliminare in urma alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie. Dupa procesarea a 25% din buletinele de vot, formatiunea presedintelui Maia Sandu, Partidul Actiune si Solidaritate - 40%, Blocul Comunistilor si Socialistilor, condus de ex-presedintii…

- Partidul Actiune si Solidaritate (PAS, proeuropean) a castigat scrutinul parlamentar din Republica Moldova, conform rezultatelor preliminare ale unui sondaj telefonic efectuat in cursul zilei de duminica de organizatia WatchDog.MD și de Institutul de Politici Publice. Datele sondajului de…

- Cetatenii Republicii Moldova sunt asteptati duminica, 11 iulie, la sectiile de votare pentru a-si delega reprezentantii in Parlamentul de la Chisinau. Marea batalie in alegerile parlamentare anticipate se da intre Est si Vest, intre Blocul Comunistilor si Socialistilor, condus de ex-presedintii Vladimir…