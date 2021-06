Stiri pe aceeasi tema

- Dupa acordurile incheiate cu UE, Japonia si Norvegia, guvernul de la Londra a incheiat un acord comercial post-Brexit si cu Australia, care urmeaza sa ofere Marii Britanii acces pe piata regiunii Asia-Pacific, relateaza marti AFP. Este primul acord comercial obtinut de Marea Britanie care…

- Certificatul Covid-19 va intra in vigoare la 1 iulie. Acesta atesta faptul ca titularul s-a vaccinat impotriva virusului, a trecut prin boala sau are un test cu rezultat negativ. Documentul va permite calatoriile in UE fara ca titularii sa intre in carantina sau sa faca teste suplimentare.Certificatul…

- Miniștrii de finanțe ai statelor G7, din care fac parte SUA, Marea Britanie, Canada, Franța, Germania, Japonia, Italia, au ajuns la un acord „istoric” privind impozitarea companiilor multinaționale, a declarat ministrul britanic de finanțe, Rishi Sunak, scrie BBC .Miniștrii de finanțe reuniți la Londra…

- Ambasadorul Rusiei la Londra, Andrei Kelin, a acuzat Marea Britanie ca isi incalca obligatiile din tratatul international de neproliferare prin ridicarea plafonului arsenalului sau de focoase nucleare, transmite duminica agentia dpa potrivit Agerpres. Potrivit diplomatului rus, anuntarea deciziei,…