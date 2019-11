Portul irakian Umm Qasr şi-a reluat activitatea întreruptă de proteste In portul irakian Umm Qasr, din apropiere de Basra, s-au reluat operatiunile intrerupte de proteste, a declarat sambata un oficial citat de Reuters.



Toate terminalele portului erau active, iar navele au inceput descarcarea marfurilor. Operatiunile fusesera sistate de zece zile, din cauza ca protestatarii blocasera intrarea in port.



Prin Umm Qasr intra importuri de cereale, uleiuri vegetale si zahar, vitale pentru aprovizionarea Irakului.



Tot sambata, la Bagdad, jurnalistii AFP au asistat la recucerirea de catre fortele de ordine a trei poduri ocupate de manifestanti.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In portul irakian Umm Qasr, din apropiere de Basra, s-au reluat operatiunile intrerupte de proteste, a declarat sambata un oficial citat de Reuters, potrivit Agerpres.Toate terminalele portului erau active, iar navele au inceput descarcarea marfurilor. Operatiunile fusesera sistate de zece…

- Cel puțin zece persoane au murit joi în timpul protestelor antiguvernamentale desfașurate în Irak, dupa ce forțele de securitate au deschis focul asupra lor, au informat surse medicale și din poliție, relateaza site-ul agenției Reuters, preluat de Mediafax.Șase dintre victime au…

- Fortele de securitate irakiene au deschis focul miercuri pentru a-i dispersa pe protestatarii adunati pe un pod din centrul Bagdadului, tragand in aer cu gloante reale, fara a provoca victime, transmite Reuters. Manifestantii blocasera de marti dupa-amiaza podul Shuhada, in timp alte mii de…

- Cel puțin șase persoane au murit dupa ce forțele de ordine au deschis focul asupra protestatarilor care au participat luni la manifestațiile desfașurate în Irak, scrie Mediafax, citând Reuters. Cinci persoane au murit luni la Bagdad, în urma protestelor violente, iar alta…

- Premierul irakian Adel Abdul Mahdi a facut apel duminica la protestatari pentru a contribui la revenirea la viata obisnuita in tara si a afirmat ca revoltele costa economia "miliarde de dolari", transmite Reuters. Peste 250 de persoane au murit la Bagdad si in sudul Irakului de la declansarea protestelor…

- Un corespondent al agentiei a vazut cum fumul se ridica deasupra cladirii in fata careia se adunase multimea. Protestele impotriva guvernului de la Bagdad s-au reluat in mai multe localitati. In sudul tarii, manifestantii au dat foc sediilor unor partide, a declarat o sursa din politie.…

- Premierul irakian Adel Abdel-Mahdi a inlocuit din functie mai multi oficiali din domeniul securitatii joi, cu o zi inaintea unor proteste anti-guvernamentale, relateaza dpa. Una dintre principalele schimbari de personal facute de Abdel-Mahdi este numirea lui Qais Khalaf Rahima la conducerea…

- Ministrul american al apararii, Mark Esper, a sosit miercuri la Bagdad, unde este probabil sa i se ceara explicatii referitoare la intentiile Washingtonului cu privire la trupele americane care se retrag din Siria pe teritoriul irakian, transmite Reuters. Armata irakiana a comunicat marti…