- Curtea Suprema a Statelor Unite a refuzat joi sa anuleze legislatia Obamacare care, introdusa de fostul presedinte Barack Obama, a adaugat milioane de americani la 'plasa de siguranta' a sistemului de sanatate al tarii, relateaza AFP și CNN, potrivit Agrepres.Decizia Curtii Supreme,…

- Actorul american Ned Beatty, cunoscut pentru rolurile din "All the President’s Men", "Delivrance" si "Network", a murit la varsta de 83 de ani, potrivit Variety, conform news.ro Beatty a aparut in patru filme care au fost nominalizate la premiile Academiei in anii 1970: “Deliverance” (1972),…

- Parlamentul israelian a ales, duminica, cu 60 de voturi, noul guvern, punând capat mandatului de 12 ani neîntrerupti ai lui Benjamin Netanyahu. Recunoscându-și înfrângerea chiar înainte de votul de încredere, Netanyahu, cel mai longeviv prim-ministru din istoria…

- Luptatorul canadian de arte martiale mixte (MMA) Khetag Pliev si-a retezat degetul intr-o lupta cu Devin Goodale, desfasurata joi noaptea la Philadelphia in cadrul Cage Fury Fighting Championship, transmite Reuters, relateaza Agerpres. Pliev, fost component al lotului rus de lupte libere la…