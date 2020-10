Porție dublă de aventură pentru cei mici în două weekenduri dedicate secțiunii Minimest Cei mai tineri fani Animest vor avea parte, la cea de-a 15-a ediție a Festivalului Internațional de Film de Animație, de o dubla experiența Minimest. Pentru ei, aventura cinematografica prin lumea poveștilor captivante și a personajelor curajoase va incepe din 7 noiembrie și va cuprinde doua weekend-uri cu filme dedicate copiilor de toate varstele. Amuzante, fascinante și educative, poveștile animate și atelierele incluse in programul din acest an vor face deliciul micilor spectatori, care vor putea urmari cea mai complexa selecție Minimest de pana acum de oriunde din Romania, prin intermediul… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajul de animatie „Soul” al Pixar nu va mai ajunge pe marile ecrane nord-americane, urmand sa fie lansat pe Disney+ in luna decembrie, a anuntat studioul. Cat priveste pietele unde platforma nu este disponibila, el va rula in cinematografe incepand cu o data care urmeaza sa fie anuntata.„Soul”,…

- Ely Fernandes are 29 de ani si evolueaza ca mijlocas sau atacant lateral. In Portugalia, fotbalistul a evoluat pentru formatii precum Santa Clara, Oliveirense, Vilafranquense sau Gil Vicente. Jucatorul a semnat cu FC Viitorul un contract valabil pentru un an, cu optiune de prelungire pe inca un sezon.…

- Actorii papușari ridica cortina in spectacole pentru toate varstele. Merlin și-a pus masca (de protecție) și a dat de știre ca o noua ediție, unica, a Festivalului Internațional de Animație „Sub masca lui Merlin” va incepe in data de 3 octombrie 2020, de la ora 18:00, cand publicul care-l iubește pe…

- Sapte tineri violoncelisti dintre cei 13 concurenti care au fost selectati in a doua etapa au obtinut majoritatea voturilor membrilor juriului Sectiunii de Violoncel a Concursului International George Enescu 2020, pentru a se califica in Semifinala competitiei. Potrivit unui comunicat…

- Marți, 8 septembrie 2020, incepand cu ora 20.30, in Parcul Tineretului din Sebeș, va avea loc proiecția unui film de animație destinat intregii familii: “Calatoria fantastica a Maronei”. Filmul de animație spune povestea Maronei, o cațelușa cu nasul in forma de inima, nascuta in urma unei povești de…

- O ocazie unica pentru liceeni de a parcurge primii pași in lumea filmelor de animație sub indrumarea profesioniștilor din domeniu, Animest provoaca tinerii artiști din Romania și Republica Moldova sa se inscrie, pana pe 11 septembrie, la prima ediție a Incubatorului de animație. Tema Incubatorului…

- Tribut adus umanitații, omului individului, societații… Cea mai mare pictura murala este in pregatire la Sibiu. Va avea peste 525 de metri patrați și se dorește a transmite un mesaj special. Patru artiști continua sa lucreze la aceasta uriașa pictura. Care va acoperi peretele lateral al unui bloc inalt,…

- Universitatea Craiova este aproape de primele transferuri ale perioadei de mercato din vara. Paul Papp, fundaș central ramas liber de contract dupa desparțirea de Sivasspor și Alexandru Tudorie, atacantul celor de la FC Voluntari ar fi sunt in negocieri avansate cu formația alb-albastra Paul Papp nu…