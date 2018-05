Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 250 de persoane protesteaza miercuri in Piata Victoriei, in urma deciziei Curtii Constitutionale in cazul sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Protestatarii scandeaza lozinci impotriva PSD si CCR. Ei au afisat pancarte cu mesaje referitoare la judecatorii Curtii, dar si la actuala putere: ''CCR…

- Deputatul PNL Catalin Predoiu spune ca decizia Curtii Constitutionale, care a admis sesizarea Guvernului privind un conflict juridic de natura constitutionala intre ministrul Justitiei si presedintele Klaus Iohannis generat de refuzul sefului statului de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi,…

- CCR a admis, miercuri, sesizarea Guvernului privind existența un conflict juridic de natura constitutionala intre ministrul Justitiei si presedintele Klaus Iohannis si intre Guvern si presedinte, ca urmare a respingerii de catre seful statului a cererii de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.…

