- Nationala Romaniei a obtinut o victorie chinuita cu Japonia, 32 28 17 14 , sambata, la Herning, intr un meci din a treia grupa principala a Campionatul Mondial de handbal feminin, care are loc in Danemarca, Norvegia si Suedia, informeaza Agerpres.roTricolorele au reusit sa invinga o echipa care venea…

- Selectionatele Norvegiei, marea favorita, si Spaniei au debutat cu victorii categorice, miercuri, la Campionatul Mondial de handbal feminin, care are loc in Danemarca, Norvegia si Suedia in perioada 29 noiembrie-17 decembrie, conform agerpres.ro. Norvegia a surclasat Groenlanda cu 43-11, in Grupa C,…

- Federația Internaționala de Handbal (IHF) propune noua vedete de urmarit la Campionatul Mondial care incepe astazi in Danemarca, Suedia și Norvegia. Naționala de handbal feminin a Romaniei debuteaza la Campionatul Mondial pe 1 decembrie, impotriva celei mai slabe formații din grupa, Chile. Urmeaza testele…

- Selectionerul echipei nationale de handbal feminin a Romaniei, Florentin Pera, a anuntat lotul de 18 jucatoare pentru Campionatul Mondial, care va avea loc in Danemarca, Norvegia si Suedia, intre 29 noiembrie si 17 decembrie. Fata de lotul pe care l-a avut la dispozitie la Trofeul Carpati, castigat…

- ​Selecționerul Florentin Pera a anunțat duminica lotul final cu care Romania va aborda Campionatul Mondial de handbal feminin din 2023. Competiția va fi gazduita de Danemarca, Suedia și Norvegia, in perioada 29 noiembrie - 17 decembrie.

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a castigat Trofeul Carpați, dupa ce a invins echipa Austriei cu scorul de 41-35 (24-17), sambata, in ultimul meci al competitiei gazduite de Teraplast Arena din Bistrita. Austria a ocupat locul secund, cu doua victorii, pe trei s-a clasat Elvetia, cu o victorie,…

- Selecționerul Romaniei, Florentin Pera, a anunțat marți lotul pentru Campionatul Mondial de handbal care incepe in 29 noiembrie in Danemarca, Suedia și Norvegia. Participarea Romaniei la Campionatul Mondial prinde contur. Florentin Pera anunțand lotul largit de jucatoare. Surpriza selecționerului este…