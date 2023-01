In ultimele 48 de ore, pompierii militari suceveni au intervenit pentru localizarea și lichidarea a 11 incendii. Noua dintre acestea au izbucnit din cauza coșurilor de fum necurațate de funingine și au pus in pericol gospodarii din localitațile Gura Humorului, Preutești, Bunești, Vama, Moara Nica, Darmanești, Coșna, Cotu Baii și Voievodeasa. Potrivit ISU Suceava, pe […] The post Pompierii suceveni au intervenit la nu mai puțin de 11 incendii in doar 48 de ore first appeared on Suceava News Online .