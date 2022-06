Pompierii, în finala Campionatului de minifotbal Echipa de minifotbal a Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Podul Inalt” al județului Vaslui s-a calificat la etapa naționala a Campionatului de minifotbal dupa ce a invins patru din cele cinci echipe contracandidate. Astfel, pompierii vasluieni au reușit sa se impuna in fața echipelor din județele Bacau, Suceava, Iași și Neamț. Cu toate acestea, echipa de minifotbal de la ISU Vaslui a ieșit pe cel de-al doilea loc dupa ce a fost invinsa de lotul care a reprezentat ISU Botoșani. Etapa zonala s-a desfașurat in perioada 30 – 31 mai, in municipiul Bacau, iar din lotul Inspectoratului pentru… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de astazi, Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de cod portocaliu de averse pentru cinci județe. Este vorba despre Bacau, Suceava, Neamț, Iași și Botoșani, anunța agerpres. Cod portocaliu de averse și vijelii Vara a venit cu averse și vijelii in partea de nord…

- Agenția Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de averse și vant valabila in 18 județe din țara pentru ziua de miercuri, intre orele 12.00 și 21.00. Sunt vizate județele Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacau, Vrancea, Buzau, Prahova, Dambovița, Argeș, Covasna, Brașov, Valcea, Sibiu, Alba, Hunedoara,…

- In urma celor peste 200 de percheziții, efectuate, la data de 25.05.2022, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Calarasi impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Calarași, au ridicat…

- Meteorologii anunta ploi abundente in mare parte din tara incepand de joi si pana vineri, ora 06:00. In Bucuresti, temperatura maxima va fi in jur de 19 grade si vor fi averse. Incepand de joi de la ora 12:00 si pana vineri, ora 06:00, va intra in vigoare un cod portocaliu de ploi abundente in judetele…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni, o atentionare Cod galben care vizeaza instabilitate atmosferica accentuata si vijelii in Maramures, Transilvania si in Moldova pe parcursul urmatoarelor ore, informeaza AGERPRES . Potrivit meteorologilor, pana la ora 21:00, in Maramures, Transilvania…

- Meteorologii au emis astazi o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica – ploi torențiale și vijelii – pentru 29 de judete. Alte trei avertizari cod galben vizeaza județele Gorj, Mehedinți, Hunedoara și Arad, unde se vor produce descarcari electrice și va cadea grindina de mici dimensiuni.…

- Meteorologii au emis astazi o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica – ploi torențiale și vijelii – pentru 29 de judete. Alte trei avertizari cod galben vizeaza județele Gorj, Mehedinți, Hunedoara și Arad, unde se vor produce descarcari electrice și va cadea grindina de mici dimensiuni.…