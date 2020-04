Ministerul de Externe polonez a trimis o nota diplomatica ambasadei ruse la Varsovia, solicitand din nou Moscovei sa-i restituie epava avionului in care calatorea, intre altii, presedintele Lech Kaczynski, si care s-a prabusit in apropiere de Smolensk (vestul Rusiei) in 2010, informeaza vineri dpa. Nota diplomatica a Ministerului Afacerilor Externe polonez a fost trimisa vineri ambasadei Federatiei Ruse la Varsovia. "Nicio norma a legislatiei internationale nu ofera temei Rusiei sa confiste proprietati poloneze", mentioneaza MAE polonez intr-o postare pe Twitter. Polonia comemoreaza vineri zece…