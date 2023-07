Stiri pe aceeasi tema

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a anuntat ca Polonia va mentine interdictia asupra importurilor de cereale din Ucraina, si dupa data de 15 septembrie, chiar daca Comisia Europeana ar decide ridicarea restricțiilor.

- Polonia va desfasura 500 de politisti la granița sa cu Belarusul, a anuntat, duminica, ministrul polonez de interne, Mariusz Kaminski, conform Reuters. Politia de frontiera a Poloniei a anuntat, duminica aceasta, ca 187 de persoane au incercat sa traverseze ilegal granița din Belarus in Polonia.

- Polonia va face apel la Curtea Europeana de Justitie (CEJ) impotriva interdictiei UE de vanzare a vehiculelor noi cu motoare pe combustie din 2035, in urmatoarele zile, a anuntat luni ministrul polonez al Mediului, Anna Moskwa.Planurile de reducere cu 100% a emisiilor de CO2 provenite de la noile camionete…

- Ministrul german de Interne, Nancy Faeser, a declarat ca guvernul se va abtine deocamdata de la instaurarea de controale stationare la frontiera cu Polonia pentru a reglementa intrarile neautorizate, pe fondul unei dezbateri nationale permanente in Germania cu privire la migratie, potrivit DPA.

- Deși Ministrul german de Interne, Nancy Faeser, a declarat ca guvernul se va abtine deocamdata de la instaurarea de controale stationare la frontiera cu Polonia pentru a reglementa intrarile neautorizate, ea a adaugat, totuși, ca nu este exclusa aceasta opțiune.

- Importurile de grau ale UE au explodat in sezonul 2022/2023, cu o crestere de 239%, in timp ce exporturile s-au marit cu doar 13%. Romania este in top, pe locul doi in ambele clasamente. La data de 21 mai anul curent, exporturile de grau moale ale UE in sezonul 2022/2023, inceput la 1 iulie 2022, au…

- Romania va avea cea mai mare scadere a suprafeței cultivate cu porumb in anul de recolta 2023/24, insa producția ar putea crește cu peste 50% fața de anul anterior, fiind insa cu 7% sub media ultimilor cinci ani, arata ultimele estimari ale Departamentului pentru Agricultura al Statelor Unite (USDA),…

- Intr-o declaratie, Viaceslav Volodin, presedintele Dumei de Stat, camera inferioara a parlamentului, a declarat ca Polonia trebuie pedepsita pentru ca ”a tradat memoria istorica” a eliberarii tarii de catre Uniunea Sovietica de sub Germania nazista, cu o serie de acte ostile care actioneaza impotriva…