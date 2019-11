Poliţistul care l-a arestat pe fiul lui "El Chapo", executat cu 150 de focuri de armă. CAMERELE DE SUPRAVEGHERE au surprins atacul Execuția a avut loc in dimineața zilei de miercuri și a fost suprinsa de o camera de supraveghere. Atacatorii au tras 155 de gloanțe in mașina condusa de ofițerul de poliție, iar totul s-a intamplat in mai puțin de 30 de secunde. Barbatul ucis era un ofițer de rang inalt din poliția statului Sinaloa. Mașina acestuia a fost urmarita de mașina atacatorilor intr-o parcare a unui centru comercial din capitala statului Sinaloa. Doi barbați cu arme semi-automate au venit langa mașina polițistului și au deschis focul. Polițistul ucis a fost implicat in arestarea lui… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

