Stiri pe aceeasi tema

- Instanta de judecata a dispus, ieri, mentinerea controlului judiciar pe cautiune (100.000 de euro) fata de fostul edil al comunei Vitomirești, Olt. Aceeasi masura a fost dispusa fata de alti doi inculpati din acest dosar, administratori ai unor societati comerciale. Printre infractiunile din acest dosar…

- In ultimele 48 de ore, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Maramureș au acționat, pe principalele drumuri din județ, pentru reducerea riscului rutier, prin depistarea conducatorilor auto care incalca regimul legal de viteza sau conduc autoturisme sub influența bauturilor…

- Un individ cu o bogata activitate infracționala in spate a fost condamnat definitiv in cursul zilei de vineri intr-un alt dosar. Magistrații de la Curtea de Apel Suceava au menținut soluția colegilor de la Judecatoria Suceava, astfel incat Alun Trandafir Cherar, zis "Limba", de 27 de ...

- Ionut Musat, politist la IPJ Olt, a primit, luna trecuta, o pedeapsa de 3 ani si jumatate de inchisoare pentru nerespectarea regimului armelor si munițiilor si tentativa la infractiunea de uzurpare a functiei. Politistul spune ca e nevinovat si a facut recurs in casatie. Nu exista nicio proba directa…

- Cei doi agenți de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Iași au fost audiați joi de procurori, a anunțat polițistul Marian Godina pe Facebook. Reprezentanții Parchetului de pe langa Curtea de Apel Iași au confirmat pentru Libertatea ca exista o ancheta in lucru.„Dupa ce a…

- Un barbat in varsta de 44 de ani, pe numele caruia era emis un mandatul de executare a pedepsei inchisorii de catre Judecatoria Șimleul Silvaniei, a fost prins de polițiștii din Dej in urma unui control de rutina.In acest sfarșit de saptamana, in sistem integrat, polițiștii Inspectoratului de Poliție…

- Un barbat din Braila a jefuit un magazin, apoi a jucat și a pierdut banii la pacanele. Acesta a furat mai multi bani dintr-un magazin de cartier. Vanzatoarea a reclamat jaful unor jandarmi care treceau in zona, care mai apoi l-au identificat pe barbat, conform Observator. Incidentul s-a petrecut duminica…