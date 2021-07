Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au descoperit la controlul de frontiera, pe sensul de intrare in Romania, un autoturism cautat de autoritatile din Franta. Luni, 26 iulie a.c., in jurul orei 17.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au descoperit la controlul de frontiera un autoturism in valoare de aproximativ 90.000 lei care figureaza ca fiind cautat de autoritatile din Germania. Sambata, 03 iulie a.c., in jurul orei 15.00, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Petea au descoperit la controlul de frontiera un autoturism in valoare de aproximativ 6.000 lei care figureaza ca fiind cautat de autoritatile din Polonia. Duminica, 27 iunie a.c., in jurul orei 10.00, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Politistii de frontiera au depistat sase cetateni afgani si un iranian, care au incercat sa iasa ilegal din Romania, ascunsi in compartimentul marfa al unui autocamion ce venea din Republica Moldova, cu destinatia Cehia, informeaza, duminica, Politia de Frontiera. Potrivit sursei citate autocamionul…

- Politistii de frontiera au depistat trei cetateni afgani care au incercat sa intre ilegal in Romania, ascunși in compartimentul marfa al unui autocamion ce venea din Grecia si era incarcat cu pepeni. Aseara, la Punctul de Trecere a Frontierei Bechet, s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de…

- La Punctul de Trecere al Frontierei Petea din județul Satu Mare s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control specifice iesirii din Romania un maramureșean de 27 de ani. Acesta conducea o autoutilitara inmatriculata in Romania. ITPF Sighetu Marmației precizeaza ca polițiștii de frontiera,…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat in Punctele de Trecere a Frontierei Petea și Halmeu, dar și la frontiera ,,verde”, 10.270 pachete cu tigari si 434 kg tutun pentru narghilea. In unul dintre cazuri, șoferul a declarat ca transporta pahare si indulcitor,…

- Sambata, 15 mai, polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Negresti Oas, judetul Satu Mare, au declanșat o acțiune pe linia combaterii contrabandei cu țigari, in zona de responsabilitate. Astfel, in jurul orei 07.45, colegii nostri au oprit in trafic pentru control, pe DN 19,…