Poliţiştii au aplicat, luni, aproape 7.000 de amenzi în valoare de peste 2,2 milioane lei Politistii au aplicat, luni, aproape 7.000 de amenzi in valoare de peste 2,2 milioane de lei si au surprins in flagrant delict 112 persoane, dintre care 25 erau urmarite national sau international, in cadrul unei actiuni desfasurate in toata tara in sistem integrat cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, informeaza IGPR. Astfel, au fost organizate 4.005 patrule de ordine si siguranta publica si 248 de actiuni punctuale. De asemenea, s-a intervenit la 3.033 de evenimente, 2.467 dintre acestea fiind sesizate prin 112. In total, au fost constatate 888 de infractiuni, iar in cauzele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

