- Doi polițiști chemați, duminica, sa aplaneze un scandal intre trei persoane in localitatea Nușfalau, județul Salaj, au fost atacați cu bate și pietre de peste 50 de localnici, potrivit Sindicatului Europol. Oamenii legii au tras opt focuri de arma, potrivit Mediafax.

- O polițista și un jandarm din Valcea, care au intervenit in aceasta seara la un scandal, au fost atacați de un barbat, cu un cocktail Molotov. Aceștia au tras mai multe focuri de arma, iar agresorul a fost impușcat in picior, relateaza Vocea Valcii.Incidentul a avut loc, marți, in jurul ore 18:20 inlocalitatea…

- Seria de dezvaluiri din ”Național” cu privire la rețelele paralele conectate la ”fabrica de cetațenii” in care se transformase ANC a dus la demiteri spectaculoase la varful Autoritații și chiar la deschiderea unui nou dosar penal la Direcția Naționala Anticorupție. Cu toate acestea, chiar și așa, cu…

- Un politist a fost ranit, iar celalalt agresat de un individ care a intervenit in timp ce oamenii legii incercau sa aplaneze un conflict intr-o comunitate de romi dintr-un sat din judetul Galati. Un incident violent a avut loc sambata, 25 iulie, in satul Talpigi (comuna Ghidigeni) judetul Galati. Un…

- Un barbat din judetul Galati a atacat cu un cutit doi politisti care incercau sa aplaneze un conflict. Unul dintre politisti a fost ranit, iar agresorul a fost reținut. Incidentul s-a produs sambata...

- Dupa ce fiul sau a facut acuzații extrem de grave la adresa ei, Brigitte Pastrama face primele declarații. Vedeta spune ca vrea sa faca pace cu Robert, insa doar daca ii va demonstra ca s-a schimbat!

- La locul petrecerii s-au deplasat doi ofiteri de politie, unul dintre ei fiind nord-african. La vederea celor doi, romanii au inceput sa-l insulte pe politistul de culoare. Pe langa faptul ca au proferat injurii la adresa lui, romanii l-au scuipat l-au scuipat in cap, de la etaj. Citeste si Un…

- Numarul fortelor de ordine a fost suplimentat pentru a efectua patrulari in zona, pe motiv ca exista riscul ca violentele sa escaladeze. "Avand in vedere riscul criminogen, pe raza UAT Murgeni a fost constituita o zona speciala de siguranta publica, fiind suplimentate efectivele de ordine…